Kas polnud sa mitte ka eelmisel suvel umbes samasuguses olukorras, millest ennast ka täna leiad? Ole nüüd igatahes targem, ära vanu vigu kordama hakka.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea aeg selleks, et sõlmida tutvusi, inimesi tundma õppida. Kontakte võib tekkida erinevaid ja huvitavaid, pole aga eriti loota, et alguse võiks saada pikaajaline tõsine armusuhe.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle tundub, et kui sina samas vaimus jätkad, lähebki kõik endistviisi edasi. See ei pruugi aga tõsi olla, sest palju sõltub ka teiste mõtetest ja tegudest.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kui märkad, et kõik ei keerlegi sinu ümber, tekitab see meelehärmi. Ära hakka tähelepanu endale tõmbamise nimel naeruväärseid trikke tegema, jää väärikaks.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul on keeruline end välja lülitada, kipud intensiivselt mõtlema probleemidele, mida sa tegelikult praegu lahendada ei saa. Püüa leida endale meeldivat tegevust.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võimalik, et täna ilmuvad su ukse taha ootamatud külalised. Nad võivad üksjagu segadust külvata, kuid teevad sellegipoolest päeva kauaks ajaks meelde jäävaks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Enda ilusate asjadega ümbritsemine pakub rõõmu. Tunned end hästi mööda poode kolades, asju vaadates, riideid selga sobitades. Ära oma rahakotti päris tühjaks osta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Praeguses olukorras tunned end ebakindlamalt kui kaaslased, kes on aktiivsemad suhtlejad. Sinus ei ole nii palju ülbust, et end maksma panna, arvestad palju teiste tunnetega.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Hea on olla koos inimestega, kelle taust ja igapäevaelu on teistsugused kui sinul. Väga huvitav on vestelda välismaalastega, saad neilt põnevat infot, näed ka end teise nurga alt.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Saad suurepäraselt aru, et palju kergem on elada, kui olla sisemiselt rahulik ja enesekindel, aga hingerahu saavutamine on sellegipoolest väga keeruline protsess.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul on võimalik palju aega ja närvipinget nõudnud ettevõtmine edukalt lõpule viia. Ära unusta väärikalt tänada neid, kes sind aidanud ja toetanud on.

Sünnipäevalapsele