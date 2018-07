Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski otsib eelmisel nädalal ettevõtlusministri kohalt lahkunud Urve Palo asemele uut ministrit väljastpoolt erakonda, just nagu toodi valitsusse väljastpoolt erakonda Riina Sikkut, leidsid Vikerraadio saate „Samost ja Sildam“ saatejuhid.

Toomas Sildam märkis, et tema hinnangul on Ossinovskil aega maksimaalselt nädal, et Palo asemele ministrikandidaat nimetada: „Ta ei saa jätta seda vinduma. Esmaspäeval (täna – toim) koguneb sotside juhatus, kus kõik vaatavad väga nõudlikult Ossinovski otsa ja küsivad, mis edasi saab.“ Sildam lisas, et Palo oli Ossinovski toetaja ja tema lahkumine nõrgestab Ossinovski positsiooni erakonna juhina.

Anvar Samost ütles, et Ossinovski ülesanne on selle võrra keerulisem, et erakonnas on selgelt välja joonistunud leerid. „Ossinovski ülesanne erakonna esimehena on erakonda koos pidada. Ehk talle oleks hea, kui ta leiaks ministripositsioonile mõne inimese, kes oleks selgelt tema toetaja või, veel parem, inimene, kelle kiidaks heaks mõlemad pooled,“ rääkis Samost.

Nii Sildam kui ka Samost arvasid, et Ossinovski otsib uut ministrit väljastpoolt erakonda. „Minu arvates Riina Sikkuti leidmine oli väga hea ja äärmiselt värskendav nii kogu valitsusele kui ka sotsidele,“ ütles Sildam.