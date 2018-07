Tundub, et ministrid lahkuvad töölt täiesti omatahtsi, ilma kellelegi aru andmata. Näiteks Urve Palo lahkumise kohta on kirjas, et see oli erakonnakaaslastele ootamatu. Urve Palo olla erakonnakaaslase Indrek Saare kohta öelnud, et viimane sobiks rohkem EKRE juhiks. Ja siis? Arvamust võib ju ikka avaldada, ega sellepärast ei pea oma tööülesannetest loobuma.

Kas vastuolud erakonnas saavad olla töölt lahkumise põhjuseks? Ministriks hakkas ta ju vabatahtlikult. Vastuolud parteis kiirendasid tema otsust, muidu oleks ta lahkunud kuu aja pärast? Tore küll, kui ministritel on võimalik lahkuda kiirel viisil, teistes ametites olles peab 30 päeva ette teatama. Raadiosaatest kuulsin, et Palo sooviks hoopis ettevõtlusesse naasta, tahab poliitikast lahkuda. Aga ometi naaseb ta hoopis riigikokku. Kas tõesti riigikogu töö ei olegi poliitika?

Ja kas ministritel polegi mingit kohustust töötada vähemalt järgmiste valimisteni? Liiati on see ju ökonoomne, sest kindlasti saab riigikogust lahkuma sunnitud Liisa Oviir suure hüvitise.

Kas ei peaks riigikogu tegema niisuguse seaduse, et enne järgmisi valimisi lahkuval ministril ei oleks enam võimalust riigikokku niisama lihtsalt naasta? Seadused, mis puudutavad kõrgeid ametikohti, soosivad igati jooksiklust ja isegi premeerivad isikuid, keda see puudutab.

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist president peaministri ettepanekul. Pole veel kuulnud, et peaminister sellise ettepaneku oleks teinud. Aga kas ta seda üldsusele selgitama ei peagi? Ka ei ole kuulnud, et president Urve Palo vabastaks, kuigi kõik näib juba ette otsustatud. Kas president võib ka lahkumisele veto peale panna? Kas Palo ametisse nimetamisel ka ise lubadusi andis, näiteks kohustudes rahvast teenima?