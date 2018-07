Hädad käivad ikka inimesi mööda. Painaku need siis keha või vaimu, inimloomusele on omane pürgida lahenduse poole, mis eeldab võimalikult vähe vaevanägemist. Ühelt poolt on siin hea võimalus tavameditsiin: võtad tableti ja haigus kaob. Samas on järjest rohkem neid, kes eelistavad nii keha- kui ka hingehädade korral pöörduda alternatiivsete meetodite poole, uskudes pigem aastatuhandetevanust vaimujõudu kui perearsti, kes „kõigest“ dekaadijagu haridust omandanud.