„Inimesena on Eesti vabariigi loonud Konstantin Pätsi äärmiselt raske portreteerida,“ tunnistab kirjanik ja dramaturg Mart Kivastik, kelle näidend „Kostja ja hiiglane“ esietendus Venemaa lavastaja Aleksandr Ogarevi käe all eelmisel komapäeval Viinistu katlamajas. „Kuna ajalugu on Pätsi ümber sedavõrd palju, siis sellise teema puhul ei julge sa midagi kahe silma vahele jätta. Igal inimesel on Pätsist oma arvamus, mis tähendab, et see on kuidagi nii isiklik teema – seda enam, et Pätsi järeltulijad on ju veel meie seas,“ ütleb Kivastik. Lisades, et loo kirjutamise tegi raskemaks ka ajafaktor. „Aega oli vähe, umbes pool aastat.“ Konstantin Pätsist on kirjutatud mitu raamatut ja sadu uurimusi, aga ühest vastust, kas baaside leping oli õige või vale – kui tuua välja vaid üks tema poliitilistest otsustest – pole ajalugu siiani andnud ega anna vist kunagi. Või teab seda tõesti Kivastik?

„Peale jumala ei oska sellele küsimusele mitte keegi vastata,“ tuleb kiire repliik. „Tagantjärele öelda, kas see oli õige või vale, on võimatu. Minu arusaamise järgi tegi Päts tollal kõik, mis võimalik, kui arvestada, et alles paarkümmend aastat tagasi oli üks sõda lõppenud ja kõik see põlvkond, kes oli Vabadussõjast elusate ja võitjatena välja tulnud, ei tahtnud uut sõda kohe otsa. Vabadussõjas võidelnute lapsed ja lapselapsed olid just jõudnud nautida vabaduse vilju ega soovinud kuidagi, et nüüd läheb see kõik jälle lahti. Saan ka väga hästi aru, mis tunne võis olla grusiinidel, kui Vene väed hiljuti nende riiki läksid.“

„Kostja ja hiiglase“ esietendus möödus lavastuse temaatikale kohaselt tapvas kuumuses. Samas ütleb Kivastik, et mängukoht ja lava meeldivad talle väga. „Ainult selles mõttes on see keeruline saal, et olenevalt kohast võib näha väga erinevat lavastust. Mis tähendab, et nii pilt kui ka akustika on igast nurgast täiesti erinev. Osa tekstist ja pildist võib teatud kohas istudes kaduma minna,“ tunnistab Mart Kivastik.