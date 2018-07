MÄLUMÄNG | Kas oskate need Eesti filmide tsitaadid lõpetada?

Noormees võtab end järve ääres alasti ja läheb ujuma. Kui ta välja hakkab tulema, märkab ta, et tema riiete kõrval istub noor neiu, kes loeb raamatut. Mees leiab järve põhjast kastruli, astub seda enda ees hoides veest välja ja küsib:

"Mida te loete?"

"Filosoofiat," vastab neiu.

"Siis öelge, palun, millest ma mõtlen?"

"Te mõtlete, et kastrulil on põhi!"