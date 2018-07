Juuli viimasel nädalavahetusel peetakse esimest korda Tallinna linnaruumis Sweet Spot festivali. Kuigi päike lõõskas ning õhutemperatuur küündis 30 kraadini, meelitas festival kohale palju rahvast. Vaata galeriist, kuidas möödus festivali teine päev!

Laupäevaste peaesinejate hulka kuuluvad Róisín Murphy, Tom Odell ja Ewert and the Two Dragons.