Kanadast pärit bändi The East Pointersi reis folgile ei kulgenud sugugi libedalt, nimelt hilines nende lend ning selle tõttu jõudsid muusikud ka hiljem kohale. Siiski oli esinemine edukas ning rahvas elas täiel rinnal kaasa. Jake Charron tervitas rahvast eesti keeles. "Tere tere, vana kere!" naljatles ta.

Bändi kitarrist Jake Charron ei lasnud ennast reisist häirida. "Oli väga pikk reis, aga on tore teie ees olla," räägib ta. "Meile on öeldud, et eestlased armastavad tantsida, kas see on tõsi?" kutsub Jake hiljem rahvast jalga keerutama. Eemalt vaadates tundub, et see oli õige ning festivali külastajad tantsisid julgelt kaasa.

The East Pointersi muusika südames on Kanada keltide pärimus, mille ümber joonistatud lood on inspireeritud elust enesest, visandades eredates värvides välja kogu inimhinge ja elu laia spektrumi.