28.-29. juulini Haapsalus toimuva Joogafestivali avas tunnise kontserdiga MC Arjuna ehk Arne Lauri.



Korraldaja Merit Raju ütles avakõnes, et festivaliidee tuli talle kaheksa aastat tagasi Haapsalu linnuse hoovis jalutades. „Ma olin korraldanud maksimaalselt 30 inimese üritusi ja ma olin ka selles mõttes täiesti tavaline inimene, et mul oli paaniline hirm avaliku esinemise ees. Nii et kui seitse aastat tagasi oli esimene festival, siis Kleer Maibaum oli minu jaoks siin mäe peal kivi juures ja tegi minuga sünnitamiseks sobilikku hingamist, et ma saaksin hakkama lavale tulekuga. Täna mul ei ole ühtegi sünnitoetajat kaasas, aga mul on tiim. Ja ma tahangi öelda, et ka sinu unistused võivad täide minna, kui sul on õige tiim, kellega kõik klapib,“ sõnas ta.



Ta märkis ka, et uuris eelmisel aastal publikult, kuidas saaks festivali paremini teha. Küsiti päikest. „Palun,“ ütles Raju, „aga hoidke ennast, kulla inimesed.“

Joogafestivali sisustavad inspireerivad loengud tervisest ja elustiilist, bazaar, taimne toit ja ägedad inimesed.



Festivali peaesineja on Drew Rouse, trubaduur ja joogaõpetaja Kanadast.