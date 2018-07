Esiti viitavad sündmuskohal kogutud tõendid võimalusele, et autojuhti võis sõidu ajal tabada terviserike. „Sõiduk oli vajunud teelt välja nii, et ühtki pidurdusjälge ei olnud märgata,“ kirjeldas Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Toomas Lihtmaa.

Politseinik rõhutas, et praegused kuumad ilmad nõuavad, et mitte üksnes eakamad juhid, vaid kõik autojuhid hindaks oma terviseseisundit sõidu ajal. „Kui sõidukis pole konditsioneeri, tuleks autot vahepeal kindlasti tuulutada. Autos võiks olla ka gaseerimata joogivett, et lämbema ilma ja pikema sõidu korral oleks alati juhil ja teistel võimalus janu kustutada. Kui tunnete autojuhina, et enesetunne on halb, tehke vilus puhkepeatus või vahetage võimalusel kohad kaasreisijaga, kelle enesetunne on hea,“ soovitas ta.