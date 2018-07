„Kui sul on nii palju raha, siis arvad, et kõik on võimalik. Vahet pole, ma tahan!” kirjeldab Saviukumaja omanik ja tegevjuht Marko Kikas tillukeses Katari riigis valitsevat ellusuhtumist. „Kui kellelgi tekib mingi hullumeelne idee, siis tahetakse see kohe teoks teha. Aga alati ei saa, kõik ei ole lihtsalt võimalik,” jääb eesti mees kahe jalaga maa peale. Samasuguse kainuse ja kindlameelsusega võitsid eestlased mainekate Euroopa konkurentide ees Katari ülikute usalduse ning Eesti väikefirma valiti teostama emiiri venna 3000-ruutmeetrise põrandapinnaga „meeste teemaja” krohvitöid.