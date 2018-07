"Palume hetkeks teie tähelepanu! Paljud teist on kindlasti märganud seda suurt segadust, hämmingut, meelehärmi ja ainuisikulist negatiivsust selle grupi administraatori Larissa poolt, mis siin grupis viimasel nädalal agarasti kulmu kergitama on pannud ning mille tulemusena siinne grupp ootamatult selle administraatori poolt suleti ja ebamääraste vabanduste saatel mõne päeva möödudes taasavati, olid kõik eestlastest administraatorid eemaldatud ning hetkel juhibki antud isik gruppi ainuisikuliselt," kirjutab Doyle vanas grupis.

Viis aastat tegutsenud fännklubi eestvedajad Maarja Doyle ja Helme Kevvai olid antud isiku käitumisest nõnda häiritud, et otsustasid uue fännklubi grupi luua.

Eesti suurimaks fännklubiks arvatud ning suures osas naisliikmetest kooosnev Jaak Joala fännklubi liikmed on omavahel raksu läinud. Facebookis on fännklubi grupis liikmeid lausa 5600, kuid grupi administraator sulges ootamatult ühel päeval grupi ning hakkas ainuvalitsema.

"Ma ei saa ega tahagi kontrollida inimeste emotsioone, arvamusi ja tundeid. Me oleme alati olnud valmis õiglaseks kriitikaks, argumenteeritud arutlusteks, paindlikud ja koostööle avatud. Me ei hakka siinkohal uuesti välja tooma neid inetusi ja seda trotsi ning pahameelt, mis meile ja meie klubi tegevusele osaks langes. Kes teab, see teab ning ongi aeg uus leht keerata, mis jääb oma sisult samaks, aga vormilt ehk pisut teiseks. Kogetu on meile kindlasti väga heaks õppetunniks.

Jaak Joala Fanclub on suutnud Eesti muusikamaastikul välja kujuneda üheks professionaalsemaks fännklubiks. Selle nimel on tehtud ennastsalgavat ja vabatahtlikku tööd aastaid. Meil on välja kujunenud oma imidž ja ka staatus. Meid vaadatakse teise pilgu ja tunnetega kui veel kolm aastat tagasi, meie arvamus loeb, meid austatakse, meie töid ja tegemisi hinnatakse (päris kõrgel tasemel) ja tihti oodatakse ka kaasarääkimist ning tegutsemist teemal Jaak Joala.

Me oleme suutnud luua ühtse ja kooshoidva fänniklubi, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel - hoida mälestust Jaak Joalast. Kõigele sellele tuginedes ei saa me lubada endale (fännklubile) ebaprofessionaalset käitumist, provokatsioonidele allumist ning dikteerimist. Sellest äärmiselt ebameeldivast seigast tingituna moodustasime uue Jaak Joala Fanclub’i (JJFC), kus me püüame taaskord luua endise kindlustunde inimestele, kes soovivad edasi tegutseda kui ühtne Jaak Joala Fanclub, kes peavad oluliseks armastatud ja ainulaadse laulja mälestuse hoidmist.

Omi Jaak Joalaga seotud mõtteid, emotsioone, arvamusi, infot, ettepanekuid ja arutlusi olete oodatud kajastama ja avaldama meie uues grupis, mille leiate nime alt Jaak Joala Fanclub (JJFC)," kirjutab Doyle postituses.

Jaak Joala fänniklubi on loodud 2012. aastal. 2016. aastal korraldati ka esimene kokkutulek, mille eesmärgiks oli üksteisega lõpuks kohtuda, Jaaku meenutada ja kogemusi vahetada. "Inimestele on Jaak Joalat vaja ja lisaks püüame teha kõik selleks, et mälestus Joalast ei kustuks," põhjendas kokkutuleku korraldanud Doyle toona.

Doyle ja teisedki klubi aktivistid loodavad, et kunagi võiks sellest saada mittetulundusühing, millel oleksid kooskäimiseks omad ruumid ja kus saaks kord aastas kokkutulekuid ja Joalale pühendatud näitusi korraldada. Fännide käes on näiteks mitmeid Joalale kuulunud isiklikke esemeid ning muidugi mehe muusikat.

Kokkutulekuid on korraldatud nüüd juba kolm aastat järjest, viimati toimus kokkutulek mõned nädalad tagasi Nõmmel.