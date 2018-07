Naine pöördub psühhiaatri poole:

"Doktor, ma tahaksin teiega nõu pidada. Mu mees on kuidagi imelik. Tahaksin teada, kas ta on normaalne."

"Seda on väga lihtne teada saada. Esitage talle ainult üks küsimus. Kapten Cook sõitis kolm korda ümber maailma. Ühel oma reisil ta suri. Millisel?"

"Ma kardan, doktor, et see küsimus käib talle üle jõu. Ta on ajaloos täielik võhik."