Kõigepealt oli Tallinna kaubamaja muusikaosakonnas üks plaat, mida näppis üks väike punkar. Roosa, kaanel must koer ja kirjad, et see on ansambli Kosmikud album „Ei Roosid“. Vahelehelt sai teada, et bändis mängib koos teistega ka kuulus trummar Kristo Rajasaare. Ühe loo oli kirjutanud kuulus kitarrist Allan Vainola oma abikaasa Kätlin Vainola tekstile. Piisavalt huvitav nimede kombinatsioon, et trügida läbi jõulusaginas osakonna leti äärde ning paluda müüjalt kuulamisvõimalust.