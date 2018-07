Svjata Vatra andis Viljandi folgi teise päeva kuumuses vägeva kontserdi. Bändi solist Ruslan Trockynskyil jagub publikule vaid kiidusõnu. “Iga aasta on folgipublik unikaalne - sõbralik ja armastav,” räägib ta. “Iga kord sa ootad seda hetke, kus sa annad kontserdil endast kõik ja saad publikult suurepärase emotsiooni.” Ruslan rõõmustab, et kuulama oli vaatamata palavale ilma sedavõrd suur hulk inimesi. “Terve Kirsimägi oli rahvast täis, mis saaks veel parem olla.”

Ruslan avaldab, et kuum oli tõepoolest. "See oli nagu saunas, kui sa kütad sajaga ja võtad leili, rahvas andiski meile seda leili. Nad andsid seda mõnu ja energiat, mis meid sütitas edasi kütma.” Muusik avaldab, et naudib folgimelu täiel rinnal. “Isegi kui ma olen siin lähedal koduaias, kostub muusika väga hästi,” räägib ta ning avaldab, et selle üle on tal ainult hea meel.