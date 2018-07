Svjata Vatra esines Viljandi folgil täielikus kuumuses. See aga ei seganud tegemast üks korralik elav konstert. Inimesed elasid esimestest minutitest kaasa, eemalt oli näha üks vägev kätemeri. Inimesed südamest nautisid, kes istus varjus piknikutekil, kes möllas lava ees.

Svjata Vatra solist Ruslan Trochynsky avaldab pärast Õhtulehele, et folgipublik oli vägev. Esinemise ajal oli täielik palavus, kuid artiste see ei häirinud. "See oli nagu saunas, kui sa kütad sajaga ja võtad leili, rahvas andiski meile seda leili. Nad andsid seda mõnu ja energiat, mis meid sütitas edasi kütma.”