Viljandi folgil on muusika külastajatega kaasas igal sammul. Kui parasjagu kontserte ei toimu, saab head pillimängu kuulata festivali tänavatel. Külastajatele pakuvad rõõmu nii noored kui ka vanemad, nii mehed kui naised.

Rute ja Hanna-Grete loovad mõnusa meeleolu viiuli- ja flöödimänguga. Tüdrukud räägivad, et rahvas tuleb päris hästi kaasa. "Osad tulevad ja tantsivad kõrval, see on väga lõbus," sõnab Hanna-Grete. "Mõned vaatavad kurja pilguga, aga üldiselt on ikka tore," naljatleb Rute. "Eks see natuke ikka nõuab julgust ka, aga me käisime koos laagris, kus öeldi, et see pole nii jube kui võiks arvata. Proovisime ja teglikult ongi see väga tore," räägivad tüdrukud. "Kontserdite vahel ei ole muusikat ja mõtlesime, et teeme seda ise," avaldavad nad idee muusikat mängida.

Rute ja Hanna-Grete (Aldo Luud)

Väike Joosep, kes on trumme mänginud kolm aastat, räägib, et rahvas elab ikka täiega kaasa. "Üks mees tantsis ka," rõõmustab poiss. "Ma mängin umbes pool tundi ja siis teen pausi, pärast mängin jälle," avaldab ta. 12aastane Joosep mängib trumme festivalil tavapäratult ämbrite peal. "Ma olen näinud, kuidas Tallinna vanalinnas nii mängitakse, mõtlesin ka proovida."

Joosep trumme mängimas (Aldo Luud)

Folgil pakuvad head torupillimängu kolm noort neidu. "Õpime tegelikult koos ja mõtlesime juba kevadel, et võiks tulla ja musitseerida," avaldab üks neidudest. Torupillimängijad räägivad, et rahvas on väga toetav. "Ikka tullakse ligi ja tantsitakse kaasa," on nad rõõmsad.