Elamuarendusfirma Bonava ehitab oma Pärnaõue arendusse veel seitse kortermaja 88 korteriga, misjärel on arendus lõplikult valmis.

"Printsu teele ehitatavate Premium Plus seitsme majaga olemegi jõudnud ühe tervikliku elukeskkonna loomise lõppfaasi. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Pärnaõue naabruskond 48 majaga valmis 2021. aasta lõpuks," ütles Bonava Eesti tegevdirektor Timo Riismaa pressiteate vahendusel.

Võrreldes varasemalt valminud Pärnaõue majadega, on Premium Plus etapi kodudel majaaluse parkimise võimalus, klaasitud rõdud ja avarad terrassid. Esimene kolmekordne maja 16 korteriga valmib 2019. aasta lõpuks, kokku rajatakse Printsu teele 88 ühe- kuni neljatoalist korterit. Sellega on Pärnaõue elamukvartal 48 majaga valmis.

Pärnaõue esimeste elamute rajamist alustati 2008. aasta kevadel. Kümne aastaga on piirkonda investeeritud 45 miljonit eurot ning valminud on 41 maja 675 korteriga, kus elab rohkem kui 1500 inimest. Viimases Pärnaõue etapis valmivad Printsu teel seitse Pärnaõue Premium Plus kahe- ja kolmekordset kaasaegset klaasitud rõdude ja terrassidega elamut.

Bonava tegutseb Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis ning selle käive oli 2017. aastal 1,45 miljardit eurot. Eestis tegutsemise 14 aasta jooksul on Bonava arendanud ja müünud üle 1900 uue elupinna. Bonava aktsiad on noteeritud Stockholmi börsil Nasdaqi nimekirjas.

Allikas: BNS

Foto: Bonava

