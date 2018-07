Objekte, mille vahel valida on palju ja erinevaid.Valikus on suuri või väikeseid, ilusaid ja remonti vajavaid, ülehinnatud või kahtlaselt odavaid ning juba aastaid müügis olevaid. Kuidas endale selles kirjus maailmas leida parim kinnisvara?

Vastus on tegelikult üsna lihtne. Tuleb olla kaalutlev, kuid samas ka avatud kõigile pakkumistele. Lõpuks on ainult kaks varianti: kas valid hetkel hetkel pakutavate seast või ootad uusi võimalusi.

Parimad ja ühtlasi ka halvimad ostjad on need, kes teevad omale selgeks, mida nad tahavad. Kui inimesel on visioon paigas, on talle lihtsam objekte leida ja pakkuda. Kui jäädakse liialt raamidesse kinni , siis ideaalset varianti ei saavutata isegi mitte ise ehitades. Tea, millest sa taganeda ei kavatse, kuid ära jää liialt detailisesse kinni.

Jälgides neid punkte on kindlasti kergem kinnisvaraportaalides omale sobivat kinnisvara otsida.

Palju sul reaalselt raha on?

Otsingut ära alusta sellest mitut tuba vajad või kas sa tahad maja või korterit, vaid hoopis otsusest, kas sa finantseerid ostu ise või on sul selleks panga abi vaja. Kui on vaja kaasata ka pank, mine kõigepealt konsultatsiooni. Pangas saab kiiresti selgeks sinu hinnapiir, mis on põhiliseks otsustajaks, mida sa otsima asud. Nii jääb ära hilisem pettumus, kui oled leidnud sobiva koha, mida sa siiski endale lubada ei saa.

Otsusta ära sobivad piirkonnad

Fakt on see, et kui sa ei oma autot, peab sinu kodu asuma sinule ja sinu perele vajalike asutuste lähedal. Samuti peab piirkond olema väga hea ühistranspordi ühendusega. Kaugemate piirkondade puhul peaks juurdlema asjaolu üle, kas ikka tahetakse olla lastele pidevaks taksojuhiks või kas kiirabi jõuab vajadusel kiiresti kohale. Mõelge läbi oma igapäevaelu tegevused ja valige sobivaimad piirkonnad välja.

Vaata ruumilahendusi ja nende sobivust, mitte viimistlust

Nüüd on valik kitsam. Objekte läbivaadates hakkavad välja joonistuma detailsemad eelistused. Siin tekib oht jääda teinekord liiga kinni pisiasjadesse, mis tegelikult on muudetavad või ollakse liiga entusiastlikud ja unistatakse üle oma võimete piiri.

Teiste valitud värv või tapeet ei pruugi sulle sobida. See on aga lihtsasti muudetavad. Samas ruumilahenduste ümbertegemine on juba palju suurem kulu.

Hinda oma vahendeid realistlikult. Kui meelepärane objekt nõuab palju tööd ja raha, kuid selleks vahendeid napib, ei taha ka pangad rohelist tuld näidata.

Vaata objekti, kui potentsiaalset kodu, mitte ära sorteeri neid ruutmeetrite järgi.

Jah, ruutmeetrid on olulised, kuid kinnisvaraportaali pannakse ehitisregistrisse sissekantud pinnaandmed. Seega võib juhtuda, et sobiv pakkumine ei pruugi sinuni jõuda ametniku näpuvea või väljaehitamata teise korruse tõttu, mis otsingusse ei mahu.

Võrdle erinevate objektide kulusid

Tihtipeale tähendab odavam hind ka kehvemat seisukorda ja see omakorda kõrgeks osutuvaid kulusid. Arvuta oma praegused ja tulevased kohustused läbi ning pane numbrid reaalselt paberile. Ära unusta lisada sinna ka võimalikud remondikulud.

Mõtle, kas sa tahad seal elada ka 5 või 10 aasta pärast

Kui pikaks ajaks sa kinnisvara vaatad? Kas kinnisvara ostetakse tulevasele perele? Mitu teid on või olema saab? Kuidas sa koduga hakkama saad, kui lapsed on läinud? Natukene tulevikule mõelda pole paha, kuid ära üle pinguta.

Otsi sobivat mitte ideaalset

Hetkel ideaalne ei pruugi olla seda ka hiljem. Sinul on võimalus see ideaalseks luua. Kodus peab olema tunne, et sa tahad sinna minna. Pooleliolev remont, mis kuidagi valmis saada ei taha ja muud olmemured muudavad kodu lõpuks vanglaks. Mõistlik on kohe alguses mõelda sellele, kui kaua sa oled valmis ideaalsust ootama. Ole oma plaanides realistlik, igat vaba hetke ei suuda alati koduehitusse investeerida. Arvesta, kui palju aega kulub isetegemiseks, kui samas käite ka tööl, reisite või soovite lihtsalt kodus puhata.

Kui aga seda, mida sa otsid ei ole hetkel pakkumises?

Populaarsust on kogunud ostusoovi laiali saatmine kinnisvarabüroodesse. Enamus ostusoovide saatjad loodavad niinimetatud ,,sahtliobjektide,, peale. Neid on tegelikult maakleritel vähe või siis üldse mitte. Küll aga annab ostusoovi saatmine eelise, et sinuni jõuab uue objekti info esimeste seas.

Oluline on ära märkida piirkond, hinnapiir ja minimaalne tubade arv, kuhu otsijad ära mahuksid. Võid märkida ära ka detailsemad erisoovid, kuid ära liialda. Nii ei pruugi sinuni jõuda objekti info, mis tegelikult sulle huvi võiks pakkuda. Sõnapaarid ,, heas korras,, ja ,,mõistlikud kulud,, tähendab erinevate inimeste puhul erinevaid asju. Kui sind ei huvita järelturu kinnisvara, tasuks ka see kindlasti ära märkida.

Alternatiivsed otsingukohad

Populaarsust on kogumas kinnisvaraportaalide kõrval ka ka sotsiaalmeedia kommuunid. Kuigi sealt võib leida pärle, on enamus neist objektidest ka suuremates kinnisvaraportaalides juba nähtavad. Loomulikult on erandeid, seega tasuks oma piirkonnas ka nende kommuunide liige olla ning neid jälgida.

Samuti avardab otsingutulemusi ajalehekuulutus. Nii jõuad oma otsingutega ka vanema generatsioonini, kes internetimaailmas nii kodus ei ole, kuid kellel on huvi oma vara maha müüa.

Seega, järgides neid näpunäiteid ja avardades oma otsingukohti, jõuad lõpuks just selle kinnisvarani, mis sinu jaoks sobiv.

