Räägitakse, et inimeste tähelepanu on tänapäeval kiire kaduma. Ollakse harjunud nutimaailmaga, mis pakub palju vaheldust ja kus iga uus mõte või infokild on vaid kliki kaugusel. Selle järgi võiks arvata, et paksud raamatudki on vajumas unustuse hõlma ning lugejad eelistavad aina õhemaid teoseid. On see tõesti nii?