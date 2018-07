"Mulle meeldivad üldiselt kõik Balti riigid ja ka Soome. Need on Rootsile nii sarnased, aga samas ei mõista sa sõnagi nende keelest. Minu meelest on kultuuridel nii palju ühist, aga siin on rohkem idamaist tunnet," räägib Rootsist pärit laulja Jose Gonzalez, kes astus üles Sweet Spot festivalil.

Jose, kes teeb praegu indie-muusikat, oli nooruses ka punkbändis. "Olin teismeline ja sõitsin tol ajal rulaga, mängisin punk- ja hiljem hardcore-bändis basskitarri ning ka korvpalli. Õppisin ka klassikalist kitarri. Püüdsin teha kõike korraga, kuid aastatega selgus, et punkbänd ei saanud nii palju tähelepanu, läksin ülikooli ja jätkasin üksinda muusika tegemist," meenutab Gonzalez. "Ja just seda nautisid inimesed väga ning arvan, et just see on peamine põhjus, miks ma oma muusikalist suunda muutsin."

Mehe suvi väga töine ei ole ning ta loodab jõuda ka ise oma kodulinnas toimuvale festivalile, kus tundub olevat tema jaoks palju huvitavaid artiste. "Muidu on mul üsna aeglane suvi, sain hiljuti tütre isaks, kes on nüüdseks peaaegu 10kuune. Seega veedan rohkem aega perega ja vähem tuuritades. Siiski on mul suvel paar kontserti, aga septembris ja oktoobris mängin taas koos orkestriga Euroopas. Natukene olen hõivatud, aga peamiselt olen siiski kodus ja vahetan mähkmeid," naerab ta.