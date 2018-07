Sa võid ju arvata, et väike flirt annab suhetele ainult särtsu juurde. Tõepoolest – täna leidubki keegi, kes tuld võtab ja sinu päeva elevust toob.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Täna kargab pähe nii mõnigi omapärane mõttekäik. Tahad neist asjust oma pereliikmetega rääkida, võib-olla ka päevapoliitika teemal filosofeerida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sa oled ju tõesti juba üksjagu nii õppinud kui läbi elanud, järelikult tead nii mõndagi. Tunned end enesekindlalt, oled veendunud oma tarkuses.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Rahaasjade ajamiseks on päev üsnagi soodus. Siiski tuleb vältida kärsitust ja tehingud läbi mõelda. Hea oleks küsida ka asjatundliku inimese arvamust.

Neitsi

23. august – 22. september

Oskad elada käesolevas hetkes, sa ei muretse liialt tuleviku pärast, vaevalt et mineviku pärast põdeminegi täna meelde tuleb. On kohustusi, mis tuleb täita kohe täna.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tundub, nagu oleks täna õige päev selleks, et võtta ühendust inimesega, kes sulle salamisi sümpaatne on. Tunned piisavalt enesekindlust, et talle armastust avaldada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ära mõtle sellele, et oled kunagi palju haiget saanud. Pigem mõtle, kuidas saaksid läbi elatud kogemusi kasutada selleks, et olla toeks neile, kes samasse olukorda sattuda võivad.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võtad oma tundeid väga tõsiselt. Analüüsid põhjalikult oma vestlusi armastatud inimestega, loed üle oma meilivahetust ja vestlusi ja põed iga vale sõna pärast.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kipud kergesti reklaami mõju alla sattuma. Võõramaistes internetipoodides tuhlates on eriti mugav ostukorv kirevaid vidinaid täis laduda. Mõtle ikka ka – kas sul on seda vaja?

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul võib ju olla häid plaane, mida tahaksid kohe ellu viima hakata, ent tuleb meeles hoida, et sul pole võimalik neid asju üksinda otsustada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ehkki inimesed on täna sinuga meeldivad ja suhtlemisaltid, tuleb hoolega jälgida, mida ja kellele räägid. Iga naeratus ei garanteeri usaldusväärsust, sa ometi tead ju seda!

