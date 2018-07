Kui võimalik, reisi ringi, kohtu uute inimestega. Tegemist võib tulla välismaalastega, keegi eksootiline tüüp võib lausa su südame võita.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Varjatud, alla surutud tunded võivad nüüd ereda leegiga lõõmama lahvatada. Midagi olulist tuleb alateadvusest pinnale, asjad saavad palju selgemaks. See toob vabanemise tunde.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled avatud ja uuendusmeelne, valmis seiklusteks. Hea aeg silmaringi avardamiseks, aga ka füüsiliseks pingutuseks. Sõida reisile või mine matkama, aga ära unusta ohutust!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Planeetide seis ei soosi praegu passiivset puhkamist, tasub tegus olla. Hea aeg, et teha muudatusi elustiilis, mis tervise edendamisel kasuks tulevad.

Neitsi

23. august – 22. september

Ideaalne hetk armusuhete arendamiseks. Kui praegu saab alguse uus suhe, saab see ilmselt olema pikaajaline, tähenduslik ja intensiivselt kirglik.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suurepärane aeg, et kodukohas midagi põhjalikult muuta. Näiteks talgud korraldada, risu koristada ja koduümbrusele uus, värskem ilme anda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Nüüd aset leidvad kohtumised võivad kaasa tuua saatuslikke elupöördeid. Võimalik on armuda, lausa esimesest silmapilgust! Kirelõõm aga ei kao kaugeltki nii kiiresti, kui see algas.

Ambur

22. november – 21. detsember

Olulised jutuajamised võivad muuta midagi su väärtushinnanguis. Tasub tähelepanu pöörata oma tervisele ja elustiilile, teha muudatusi, mis elukvaliteeti parandaks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Armastus muudab maailma! Võta julgelt vastu see, mis elul sulle pakkuda on. Ära pelga muudatusi, need viivad sind jõudsalt uuele tasandile.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kui oled valmis minevikku uue pilguga vaatama, suudad hingesopis varjul olnud hirmud lahti mõtestada ja saad palju julgemalt edasi minna. Vältida tuleb tülitsemist kallite inimestega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Nädalavahetus toob võimaluse uusi asju proovida. Inimesed, kellega nüüd sõprade kaudu tutvud, hakkavad su elus olulist rolli mängima.

Sünnipäevalapsele