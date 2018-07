Demi Lovato üledoos on pannud tema vanema ametiõe Britney Spearsi alluvad palavikuliselt hoolt kandma, et ta alkoholile ligi ei pääseks.

New York Posti andmeil on Britney Spearsi tiim keelanud kontserdipaikades lava taga alkoholi pakkuda. "Nad tahavad, et Britney sellest eemale hoiaks, liiatigi on paljud tema tantsijad alaealised."

Enne Spearsi tuuri algust levinud kõlaka kohaselt peavad tentsikud hoolitsema enne lauljanna saabumist hotelli selle eest, et öömajas tilkagi napsi poleks. Samuti tuleb neil Britneyst eemal hoida kahtlased kujud, kes oleksid valmis teda alkoholiga varustama.

Pärast kurikuulsat 2007. aasta vaimset kokkuvarisemist on Britney kuulu järgi juba mõnda aega kaine püsinud. Käivad jutud, et kui tänavune turnee osutub edukaks ja Britney tubliks, võib ta viimaks vabaneda oma isa Jamie ametliku eestkoste alt.