Pole vahet, kas patsient pöördub EMOsse suvel sääsehammustuse tõttu või talvel nohu pärast. EMO seisukohalt on mõlema puhul tegu ressursi raiskamisega. Haigekassa peab needki visiidid kinni maksma ning tegelikku abi vajajad peavad kauem järjekorras ootama. Hea külg sellise meedikute juurde minekul on ehk vaid see, et inimene ikkagi hoolib oma tervisest, mis sest, et üleliia – vastukaaluks arstide nurinale, et tihtipeale jõuavad tõelised abivajajad ravile liiga hilja. Samuti pole ju kiirabi ülesanne käia regulaarselt pensionäride vererõhku kontrollimas.

Kas tõesti aga koormatakse erakorralist meditsiini liiga kergekäeliselt puhtast egoismist ja mugavusest? Kui perearstile pääseks paari päeva pärast, siis EMOsse saab pöörduda ööpäevaringselt. Kuid kõike, mida on võimalik saada kas tasuta või poolmuidu, kiputakse kui mitte otseselt kuritarvitama, siis kasutama kergekäeliselt. Vaevalt innustab nohuga EMOsse läinut perearsti kasuks otsustama ka e-tervisesse tutvumiseks riputatav arve, kui palju ta visiit haigekassale on maksma läinud.

Pigem ärgitaks vastutustundlikumalt käituma EMO vastuvõtus pakutav valik – kui pöördumise põhjus ei vaja tõepoolest erakorralise meditsiini abi, siis oleks visiit tasuline. Kas summa kataks kõik kulud või tähendaks suuremat omaosalust, on ühiskondliku arutelu koht. Nagu seegi võimalus, et EMO tegeleb vaid pöördujate ravimisega, kuid ravikulude jagunemisega tegeleb patsient vajadusel haigekassaga juba isiklikult. Alternatiiviks oleks pöördumine perearstile, kelle vastuvõtule pääsemise tähtajad on ametlikult kindlaks määratud.