Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) uus juhatuse esimees Deniss Boroditš oma palganumbrit ei avalikusta, kuid ütleb, et see võib tõesti olla kuni 6500 eurot kuus.

Boroditš oma palganumbrit avalikusatada ei saa, sest tööpepingus on tema sõnul nii kirjas. "Küsimus ei ole tahtmises," väidab ta. "Kui [TLT] nõukogu peab seda vajalikuks, siis avaldagu mu palganumber. Mul on lepingus punkt, mis nõuab palganumbri osas konfidentsiaalsust. Mul pole midagi selle vastu, et palganumber avalikustada, aga ma lihtsalt ei saa seda teha."

TLT uus juht ei julge väita, et madalama palga korral arvaks inimesed temast paremini. "See on juba filosoofiline küsimus ja neis pole ma üldse hea. Linnavalitsuses ja linnavolikogus on kõikide ettevõtete ja sihtasutuste palgavahemikud ette ära määratud," lõpetab ta. "See ei saa olla suurem kui 6500 eurot!"

Palgast rääkida mehele aga ei meeldi, pigem juhiks ta teema millegi muu peale. "Kui räägime ettevõttest, siis on muud asjad palju olulisemad," arvab Boroditš.