Poptäht Nick Jonas läks oma uuele kallimale, India päritolu Miss Worldile näitlejannale Priyanka Choprale kosja, ehkki nad olid kurameerinud alles kaks kuud.

Ajakirja People allika andmeil kihlusid vendadeansamblist Jonas Brothers tuntud Nick (26) ja Meghan Markle'i sõbranna Priyanka ("Quantico", "Baywatch") viimase 36. sünnipäeval Londonis.

...I’m ready for my close up...💕 A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on Jun 2, 2018 at 8:56pm PDT

Kõrvuni armunud poplaulja olevat lasknud New Yorgis Tiffany juveeliäri uksed sulged, et seal rahumeeles oma südamedaamile sõrmust valida.

"Nad on nii õnnelikud," kinnitab People'i allikas. "Sõbrad ja pereliikmed pole Nicki eales sellisena näinud, nad on väga elevil. Pole kahtlust, et tal on Priyankaga tõsised kavatsused."

Nicki varasemate sõbrataride hulka kuuluvad näiteks Miley Cyrus ja Selena Gomez, aga ka Delta Goodrem ja endine Miss Universum Olivia Culpo.