1968. aastal Franco Zeffirelli "Romeo ja Julia" Juliat kehastanud Olivia Hussey pihtis ajakirjale People, et temalgi on hirmsad mälestused seoses majaga, kus Charles Mansoni "perekonna" liikmed tapsid raseda näitlejanna Sharon Tate'i ning veel neli inimest.

Sharon Tate oli Olivia sõbranna. Ta oli lubanud, et kolib Tate'i ja tema mehe Roman Polanski külalistemajja, aitamaks Sharonil beebi eest hoolitseda. Kuid siis sai Olivia oma agendilt telefonikõne. "Ma ei unusta seda eales. Rudi ütles: "Nad kõik on surnud." See oli kohutav."

Ometi otsustas Hussey, kes selleks ajaks oli Jonesist lahku läinud, viis nädalat pärast veresauna õuduste majja kolida. "Inimesed ei mõistnud, kuidas ma seal elada saan. Ütlesin neile: "Inglismaal on enamikul majadest hirmsad mälestused. Mis seal ikka.""

Kuid ühel päeval järgnes Jones ekskallimale majja ja vägistas ta. "Ma ei teadnud, kas ta tapab mu ära. Mu nägu oli paistes nagu õhupall. Nina oli verine, huul lõhki ja sinikas silma all ..."

Mõned nädalad hiljem avastas Hussey, et on rase.

"Otsustasin, et ma ei või seda last saada," kirjutab ta oma uues mälestusteraamatus "The Girl on The Balcony" ("Tütarlaps rõdul"). Abordi tegemine rusus Oliviat väga. "Aga ma pole seda eales kahetsenud."