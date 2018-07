Walkeri vend Caleb, kes lõi kaasa filmis „Furious 7“, mis linastus pärast Pauli surma, paljastas, et Paul ei tahtnudki kunagi saada suureks Hollywoodi staariks ning tema venna tegelik kirg oli loodus.

„Ta ütles alati, et ta tahaks olla pargivaht, teenida 28 000 dollarit aastas ning elada metsikus looduses. See oli see, mida ta tegelikult teha tahtis,“ selgitas Caleb.