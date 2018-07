Matka algus- ja lõppunktiks on Hiiu puhvet, aadressil Pärnu maantee 370, mille ees kogunetakse kell 14.00. Kahetunnise matka jooksul läbitakse kahe kilomeetri pikkune rada, mille käigus räägitakse nii tsaari-, vabariigi- kui ka nõukaaegsetest viinaputkadest ja kõrtsidest.

Kahetunnist matka läbi värvikireva Nõmme baaride ajaloo juhivad ajaloolane Leho Lõhmus ja Juku-Kalle Raid isiklikult. Tuuri käigus saab kuulda Nõmme baarielu kujunemisest, joomakultuuri arengust Nõmmel ning jutustatakse Nõmme kunagiste elanike mälestusi, et luua põhjalik taust linnaosa ajaloo kohta.

Selleks, et juba varakult Nõmme kõrtsituuri lainele saada, kogus Juku-Kalle kokku mõned värvikad seigad kirjandusest ja ajakirjandusest.

Peter Zoege Manteuffel „Nõmme mälestusi"

Kui mina esmakordselt 1881. a. suwel Nõmmet nägin, olin mina 15 a. wana.

Sel ajal oli käigus ainult kaks rongi päewas, Tallinnast wäljus üks kell 11 päewal ja Tallinna saabus üks rong kell 7 õhtul.

See ei olnudki tegelikult mingi „rong“. See oli ainult üks mootorwagun, kuid kahekordne, mida hüüti „teemasinaks“. Üsna wara hommikul, umbes kella 7 ajal, sõitis see rong tagasi Keilast Tallinna. Siis kogunes terwe rahwas Nõmme jaama teiste waatamiseks ja enda näitamiseks.

*

Läksime Meneri restorani lõunatama. Meneri restorani on ju paljud weel näinud! Weidi pime lett, klaaskuplite all juustu-wõileiwad, milledel juustulõigete serwad ülespoole kõweraks tõmbunud – kuid sellewastu ümber maja suurepärased galeriid, kus wõis wabas ja mõnusas metsaõhus lõunatada.