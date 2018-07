Poliitik Marina Kaljurand jagab sotsiaalmeediakanalis rõõmusõnumit, et 10. juulil sündis siia ilma Karl August Kaljurand ja Marina sai teist korda vanaemaks.

"Esimene ametlik foto meie Kustist, kes sündis 10. juulil ning kelle pärisnimi on Karl August Kaljurand. See on olnud meie perele väga väga õnnelik ja rõõmurohke suvi," kirjutab uhke vanaema pildi juures.



Kaljurand sai esimest korda vanaemaks 13. aprillil, kui ilmavalgust nägi Marina tütrepoeg Mattias. Pisipoeg Karl August on Marina poja Kristjani esimene laps.