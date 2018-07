Kesk-Soomes Saarijärvi väikelinna lähistel Pylkonmäki külas jäi neljapäeval kuueaastane poiss traktori alla ja suri saadud vigastustesse, vahendab Iltalehti.

Traktori roolis oli hukkunu 12aastane vend. Traagiline õnnetus toimus turbatootmise alal katusealuses, kuhu tuuakse turvast hoiule.

Külaelanikud on juhtunust šokis, kuid möönavad, et maakohas on tavaline, et kogu pere osaleb töös ning lastele õpetatakse maast madalast sõidukite juhtimist.