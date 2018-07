Hollywoodi täht Michelle Williams on salamisi abiellunud indimuusik Phil Elverumiga. Neid ühendab traagika: Michelle'i tütre isa Heath Ledger suri kümme aastat tagasi ravimite üledoseerimisse, Phili abikaasa ja pisitütre ema Genevieve 2016. aastal kõhunäärmevähki.

USA meedia teatel pidas paar juuli algul pulmi New Yorgi lähistel asuva Adirondacki mäestiku jalamil. Pole teada, millal 12aastase Matilda ema ja kolmeaastase Agathe isa armusuhe alguse sai. Väidetavalt tutvusid Michelle (37) ning ansamblist The Microphones ja projektist Mount Eerie tuntud Phil (40) ühiste sõprade kaudu. Alles tänavu jaanuaris olid kõmuväljaanded sahistanud, et Michelle on kihlasõrmuse sõrme saanud finantsspetsialist Andrew Youmansilt.