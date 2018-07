Ecuadori president Lenin Moreno teatas, et kõneles Briti valitsusega Julian Assange'i juhtumist ning et Wikileaksi asutaja peab Londonis asuvast saatkonnast viimaks lahkuma.

Austraalias sündinud Assange viibib Ecuadori saatkonnas juba alates 2012. aastast, meenutab Sky News.

Märtsis ei võimaldanud Ecuadori valitsus Assange'ile enam internetiühendust, kuna viimane kippus sekkuma Kataloonia siseasjadesse. Detsembris sai Assange'ist aga Ecuadori kodanik. Sel moel püüti teda ebaõnnestunult registreerida kui immuunset diplomaati.

Kui Assange Ecuadori saatkonnast peaks lahkuma, vahistatakse ta koheselt Briti politsei poolt.

Mehe juriidiline meeskond on rõhutanud, et olukord on äärmiselt ebamõistlik, kuna Assange pole pika aja vältel näinud päikesevalgust, samuti pole ta netiühenduse katkemise tõttu saanud kontakti muu maailmaga.