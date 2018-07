Eelmisel nädalal laekus politseile info, et 75-aastane mees on käinud vähemalt seitse korda vargil Tallinnas Linnamäe teel asuvas poes.

Eakas poevaras oli kuus korda näpanud ajalehe Õhtuleht ning ühe korra Komsomolskaja Pravda.

Seaduse järgi on vargus kuritegu, kui pihta pandud asja väärtus ulatub vähemalt 200 euroni. Odavama kauba näppamine on kõigest väärtegu. Kui aga lühikese aja jooksul koguneb pisivargusi vähemalt kolm, siis on tegemist süstemaatilise vargusega, mis toob ikkagi kaasa kriminaalmenetluse. Varastatud asjade väärtus pole sel juhul üldse oluline. Taoline paragrahv tekkis seadusesse kunagi kaupmeeste mahitusel, kes olid tüdinud sarinäppajatega tegelemisest.

"Selliste varguste toimepanejateks ongi reeglina eakad inimesed, kes varastavad poodidest väikseid asju," nentis prokuratuuri pressiesindaja.