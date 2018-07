Kasside väljaheidetes leiduva parasiidiga nakatunud inimesed on ettevõtlikumad ega karda uue äriga alustades läbikukkumist, vahendab Newsweek Colorado ülikooli teadlaste uuringut.

Kõnealune parasiit on rakusisene algloom Toxoplasma gondii, mis põhjustab parasitaarset nakkushaigust toksoplasmoosi. Enamasti see haigus inimesel vaevusi ei põhjusta. Toxoplasma gondii peamiseks peremeesorganismiks on kaslased ning toksoplasmoos levib põhiliselt kasside väljaheidetega.

Teadlased uurisid enam kui 1500 üliõpilast ning uuringust selgus, et toksoplasmoosi nakatunud üliõpilased soovisid sagedamini spetsialiseeruda ettevõtlusele ning hiljem alustasid ka oma äriga.

Lisakatsetel selgus, et Toxoplasma gondii mõjutas oluliselt rottide ajutegevust ning ilmselt kehtib see ka inimeste puhul, sest toksoplasmoos vähendab hirmu ebaõnnestumise ees.