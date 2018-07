Kui üks minister viskab portfelli juba teist korda nurka, siis kinnitab see vaid, et tegu on saridesertööriga, keda erakond millegipärast ikka ja jälle ministriks upitanud. Tasuks sotside toiduahelas kõrgel kohal püsimisele andis Palo mitte ainult erakonnast välja astudes tollele jalaga, vaid istutab ennast parteituna kuni kevadeni riigikogu palgale, sülitades sellega näkku ka valijaile. Läbipaistmatu Boroditš Tallinna linnatransport sai uue juhi Denis Boroditši näol. Tema eelistus kuuluvat rööbastranspordile. Eelmised linnajuhid on varem sõna võtnud kord trollide, kord trammide vastu. Loodetavasti jääb ka linnale mingi sõnaõigus otsuste langetamisel. Miks pole aga Boroditši palganumber avalik? Ju siis on, mida varjata. Mis on reformierakondlasena Keskerakonnaga asjatamise hind?

Kööbakas Vabadussammas

Kavandatust 2,5 korda kallimaks osutunud Vabadussammas on lakkamatus remondis. Kokku on 8,5 miljonit maksnud ning katkematult lagunevat sammast kõpitsetud juba ligi 2 miljoni eest. Sel aastal kestab remont tervelt neli kuud. Viimati oli sammas kõpitsemisel alles möödunud aasta lõpul. Jääb mulje, et samba kandvaks ideeks ongi pidev remont – vabadus on kipakas ega saa kunagi valmis. Kes on mõjuagent? Pruukis vaid luurejuhil paotada suud - nimesid nimetamata – Eestis siblivatest mõjuagentidest, kui kõva häälega võttis kohe sõna nii mõnigi, keda netikommentaarides juba pikemat aega on kõige rohkem mõjuagentlusega seostatud. Luurejuhi sõnavõtt langes viljakale pinnale ega jätnud Venemaa pärast südant valutajaid külmaks. Varuge sularaha!