„Kui kooliajal laenavad lapsed ja noored suures osas n-ö kohustuslikku kirjandust, siis suvel on see asendunud raamatutega, mida nad tegelikult ka ise lugeda soovivad. Lisaks paberraamatutele tuntakse suvel rohkem huvi audio- ja e-raamatute vastu, sest neid on reisil või kodust eemal olles tihtipeale mugavam lugeda,“ teavad Tallinna keskraamatukogu peamaja laste- ja noorteteeninduse raamatukoguhoidjad.

Kostenok märgib samas, et päris vaikne suvel siiski ei ole, sest suvepuhkuste ajaks võetakse ohtralt raamatuid ning lapsed osalevad aktiivselt suve lugemisprogrammis ja kui lastel on liialt palav, tulevad nad raamatukokku jahedust otsima ning lauamänge mängima.

„Eestit rõõmustav kuum suvi on suurema osa rahvast meelitanud randa suverõõme nautima ning raamatukogus on vaiksem periood. Ka eakamad külastajad püsivad kodudes, sest sellise kuumaga tekivad tervisemured ja neil on keeruline raamatukogu külastada,“ räägib Nõmme raamatukogu juhataja Helena Kostenok.

Peamaja eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Reet Ojasoo lisab, et populaarne on reisikirjandus, sest inimesed soovivad enamasti tutvuda paikadega, kuhu kavatsetakse reisida. Jätkuvalt on nõutud ka uuem ilmunud kirjandus.

„Suvekuudel võib meie raamatukogu leida erinevatelt üritustelt nagu nt merepäevad, vanalinnapäevad, looduse lugemissaal loomaaias jms. Rohkem tuntakse huvi ka meie e-raamatukogude (nt ELLU) vastu, sest sealt saab kirjandust laenata nii, et ei pea füüsiliselt raamatukokku kohale tulema,“ lisab Ojasoo.

Pelguranna raamatukogu juhataja Ebe Otto sõnul kasutatakse aktiivselt ka arvutisaali. „Päeva jooksul on raamatukogus nii 300-500 külastust.“

Suvisel ajal külastavad raamatukogu nii lapsed, noored, täiskasvanud kui ka eakad. „Külastajad on üsna sama läbilõikega kui ülejäänud aasta jooksul. Natuke on lapsi vähem, sest kool on kõrvalt kinni. Muidugi käivad täiskasvanud niisama ranna- ja puhkuselugemist otsimas (sh lugejad, kes ülejäänud ajal aastast raamatukogus tihti ei käi). Uudiskirjandus laenatakse igal juhul kohe välja ja ka raamatutele ootejärjekorda panemist on päris palju,“ räägib Pirita raamatukogu juhataja Tiina Põldmaa.

„Väga palju on õpilasi, kes laenavad raamatuid klassivälise lugemise nimekirjade alusel. Eriti aktiivsed on vene õppekeelega koolide õpilased, kelle koolidest antud nimekirjad on väga mahukad,“ sõnab Otto.

Raamatukogus saab igal ajal laenutada ka sporditarbeid

Lisaks raamatutele on soovijatel võimalus laenutada ka erinevaid sporditarbeid, pulsikellast kuni tõukeratta ja kompassini välja.

Raamatukogutarkvara haldur Liina Haas sõnab, et statistikat vaadates võib öelda, et võrreldes eelmise aastaga on spordivahendite laenutus hüppeliselt, lausa kolm korda, tõusnud. „Ilm on ilus ja meil on ka uued spordivahendid. Kõige populaarsemad spordivahend on sammulugeja ja tõukeratas, edasi tulevad juba enam-vähem võrdselt rula, kõndimiskepid, jalgpall, tasakaalulint Slackline, sulgpalli ja discgolfi varustus. Kõige vähem on laenatud kompassi. Õnneks ei ole unustatud laenamast kaitsevarustust - kiivreid nii lastele kui ka täiskasvanutele.“

Kostenok märgib, et juunis oli Nõmme raamatukogu külastajatel huvi sporditarvete vastu eriti suur. „Tagasiside on olnud positiivne, eriti hea meel on lapsevanematel, kes enne kallist ostu saavad järgi proovida, kas lastel on huvi üldse olemas.“

„Kui teenusega alustasime, oli raamatukogu külastajate imestus suur, aga nüüdseks ollakse sellega harjunud. Sageli testitakse ühe või teise spordivahendi sobivust, et see siis hiljem ka endale muretseda," sõnab Otto.

„Mänge laenatakse ka väga palju, nt Twister, Petank, Mölkky ja Bassalo on praktiliselt kogu suve erinevate lugejate käes olnud. Tõukeratas pole samuti alates juunist üle päeva Pirita raamatukogus püsinud. Inimesed on üllatunud, et raamatukogust üldse saab mänge ja liikumisvahendeid täiesti tasuta laenata. Paljud kasutavad kohe ka võimalust,“ räägib Põldmaa.

Direktor Kaie Holm lisab, et sporditarbeid laenutatakse suvekuudel ka perepidude tarbeks. „Näiteks laenas üks lugeja spordivahendeid jaanipäevaks ja pereliikmed ütlesid talle, et nii sportlikku jaanipäeva pole veel neil enne olnud!“

Laste suve sisustab lugemisprogramm “Suvi raamatuga“

Kostenoki sõnul on suvine lugemisprogramm laste ja ka vanemate poolt oodatud traditsioon. „Nii kui programm välja kuulutatakse, on lapsed kohe kohal. Nõmme raamatukogus osaleb praeguse seisuga rohkem kui klassitäis lapsi. Juba varsti selgub, kui paljud neist jõudsid kümme ja enam raamatut läbi lugeda.“

Peamaja laste- ja noorteteeninduse raamatukoguhoidjad märgivad, et praeguse seisuga on laste- ja noorteteeninduses programmiga liitunud paari klassitäie jagu lapsi. „Kuna aga registreerida saab ennast ka meie haruraamatukogudes, siis tegelik osalejate arv on suurem. Oleme märganud, et nii mõnelgi lapsel on kooli soovitusliku kirjandusnimekirja asemel kaasas hoopis nimekiri “Suvi raamatuga” raamatutest, mida õpetaja soovitab lugeda.“

Põldmaa toob välja, et vaid vähesed lapsed loevad ainult paar raamatut. „Enamik üritab kokku saada vähemalt 10 raamatut. Mõni on isegi eesmärgiks võtnud läbi lugeda kõik programmis olevad raamatud.“

„Pelguranna raamatukogus osaleb lugemisprogrammis momendil 22 last,“ sõnab Otto.

Raamatukogu pakub suveks veel huvitavaid tegevusi

Infoteeninduse pearaamatukoguhoidja Sille Dammann toob välja, et terve suve vältel toimuvad igal esmaspäeval kell 15-16.30 eestikeelse kirjanduse osakonnas nutinõustamised. „Inimesed võivad oma seadmetega kohale tulla ja nõu küsida kõikidel teemadel, mis neile huvi pakub. Samasugused nõustamised toimuvad ka meie haruraamatukogudes.“

„Juunis lõppes laste aardejaht. Selle projekti raames külastas Pelguranna raamatukogu 57 last. Juulikuus olid lapsed kutsutud meie töötuppa taaskasutatavatest materjalidest iseseisvalt meisterdama. Ka on kohapeal võimalik kasutada neid mänge ja spordivahendeid, mis ei ole veel välja laenutatud,“ räägib Otto.

Põldmaa lisab, et Pirita raamatukogus on täiskasvanutele suvine kudumisring (kogu suve igal kolmapäeval kell 17-18). Osaleda saavad nii algajad kui ka edasijõudnud ning läbiviija suhtleb vabalt nii eesti kui ka vene keeles.