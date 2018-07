Päike on midagi oodatut, ilusat, säravat, soojendavat ja eluks äärmiselt vajalikku. Just päikesepaistet ootame pärast pikka ja pimedat talveperioodi. Kuidagi võõras on mõelda, et see saab olla ka midagi, mis oma puudutusega võib tappa. Just nii see on, sest iga aastaga diagnoositakse üha enam nahavähki – seda eelkõige noorte inimeste seas. Kahjuks ei ole seda võimalik tagantjärgi oluliselt ravida. Jääb vaid tõdeda, et võinuks hoolitseda enda eest paremini ning mitte arvata, et sellised hirmsad asjad juhtuvad kusagil mujal ja kellegi teisega.

Karin on kolmekümnendate alguses kolme väikese lapse ema. Tal diagnoositi nahavähi üks vorm, melanoom, rutiinse kontrolli käigus peaaegu pärast teise lapse sündi. Ka tema on üks neist, kellele väiksest peale on ümbritseva poolt sisendatud, et päiksepruun nahk on see õige ja iga päikselist ilma tuleks kasutada päevitamiseks, võimalusel võimendada päikseõliga ja miks mitte ka solaariumis. Justkui ainult pruun oleks ilus, loomulik hele mitte.

Nüüd, õhtuti enda magavate laste tekke sättides mõtleb ta ainult, et läheks ometi nii, et näeks nende pisikeste tegelaste täiskasvanuks sirgumist. Ja oskaks neid õpetada suure sõbra päiksega targem olema. Melanoomi-diagnoos tuli Karinile täiesti ootamatult ning suure info ja küsimuste tulvana – mis, miks mina, kuidas, kas oleks saanud teisiti? Eelkõige, kas oleks saanud teisiti ja nahavähi puhul on kindel, et saanuks. On välja selgitatud, et melanoomi tekkel on kindel seos elu jooksul saadud päikesepõletustega ning enese ja laste mitte põletamine päikeses on midagi, mida meist igaüks peaks vähendama või sootuks vältima.

Tegelikult ei tohiks päevitunud nahka ilunormiks pidada, sest naha pruunistumine tähendab reaktsiooni kahjustusele ehk päikesekiirguse toimel tekkinud päevitus on naha püüe end UV-kiirguse eest kaitsta. Ultraviolettkiired stimuleerivad nahas paiknevaid rakke melanotsüüte, mis toodavad seetõttu rohkem pigment melaniini ning nahk pruunistubki. Melaniin suudab nahka kaitsta vaid teatud piirini, seepärast võib särava päikese käes ohutult viibida ainult 15–20 minutit. Juba ainuüksi iga päevitamisega lisandub nahakahjustusi ning naha vananemine kiireneb, samuti tõuseb vähki haigestumise risk. Kui aga saada veel nahale päikesepõletus ehk nahk punaseks põletada, siis see on suur oht tervise pöördumatuks kahjustamiseks.

Kuigi see info ei ole uus ja nahaarstid teevad tugevat teavitustööd, kipuvad inimesed seda siiani unustama või mingil põhjusel ignoreerima. Jätkuvalt minnakse end teadlikult pruunistama, määritakse päevitama minnes kokku õliga, et kiiremini pruunimaks saada ja arvatakse, et kui nahk on punaselt õhetav, on see hea. Aktuaalsed on ka müüdid, et Eesti kliimas ei olegi vaja end kaitsta, sest päike pole nagunii väga intensiivne ja kuna päikest on lühikest aega, tuleks maksimum võtta. Pruun nahk oleks justkui ainus ilus asi ning kohustuslik komponent suve juurde. Inimesed häbenevad ja kardavad oma loomulikult heledat nahka. Praegu rannas päikesevarju all istudes on näiteks Karin segaduses, kui silmitseb tunde end kuldpruuniks päevitavaid inimesi.

Nagu öeldud, siis juba tehtud kahju on pöördumatu. Sellele vaatamata on nahavähi ennetamiseks võimalik ise palju ära teha alustades kohe ja nüüd, vältides liigset päevitamist ja päikesepõletusi. Eriti oluline on UV-kiirguse eest kaitsta lapsi, kuna suurim riskifaktor melanoomi tekkes on just lapseeas saadud päikesepõletused. Ka Karin teab seda ning on veendunud, et vähim, mis ta ette võtta saab, on teha teavitustööd ja aidata nii enda lapsi kui kõiki teisi päikesepõletuste eest paremini kaitsta.

Kindlasti kõige parem kaitse on liigsest otsesest päikesekiirgusest hoidumine ning kergete riiete ja peakattega kaitsmine. Aktiivselt ringi liikudes ei ole aga võimalik iga kohta nahal riideesemega kaitsta ning seega tulevad appi päikesekaitsetooted. Siin võib arutada keemiliste ja füüsiliste blokaadide mõju üle ja leida plusse nii ühes kui teises – kõige tähtsam on aga, et kaitseks tuleks midagi kasutada ja mitte kasutamine tundub suurem rumalus kui ühe või teise aine üle vaielda.

Karini haigestumise hetkel Eesti turul ringi vaadates ei leidunud veel eriti palju päikesekaitsetooteid, mis oleks laia ja mugava kaitsega, aga samas ka mängulised ja köidaks laste tähelepanu. Just siis tuli Itaalia tootja Linea MammaBaby välja uute päikesekaitsetoodetega, mis näevad välja nagu pihustatavad jäätised või magustoidud ning leiavad ka põnnide kiire poolehoiu.

Nüüdseks teist suve Eesti turgu vallutavad Linea MammaBaby päikesekaitsetooted kaitsevad nii UVA kui UVB kiirguse eest, mis on väga oluline, et saavutada ühe pealekandmisega täielik kaitse UV-kiirguse eest. Valikus olevad kaitsekreemid faktoritega SPF30, SPF50 ning päevitusjärgne losjoon on valmistatud veepõhisest preparaadist. Koostises ei ole silikoone või parafiini ning see on ka värvainete ja parabeenide vaba. Koostis on valitud selline, et päikesekaitseks piisab toote ühekordsest pealekandmisest 30 minutit enne päikese kätte minekut ja see on veekindel.

Linea MammaBaby peamine eesmärk toote valmistamisel oli leida kõige stabiilsemad ja paremad filtrid, et ennetada raku DNA kahjustust UV kiirte läbi. Väga suureks plussiks on ka see, et tooted on pakendatud uudsesse õhukindlasse koti pakendamise süsteemi (bag on valve, BOV), mis tagab selle, et õhk ega bakterid ei pääse ligi. Tänu sellele säilivad kreemid 36 kuud või kauem. Süsteem tagab ka selle, et toode ei jää pudelipõhja kinni ning selle kadu on praktiliselt olematu. Lapsevanemate rõõmuks on toodet võimalik pihustada igas asendis ja nurga alt – nii saab kreemitatud ja kaitstud ka liikuv laps, kes eest ära üritab joosta. Kuigi need päikesekreemid on sobivad beebidele ja lastele, võivad neid kasutada ka täiskasvanud, kes hindavad kvaliteetset päikesekaitset.

Tegelikult ei ole oluline, et kasutatakse just ühe kindla brändi päikesekaitsetooteid. Tähtis on teada, kuidas end ja oma lapsi päikese eest kaitsta. Kindlasti tuleb unustada müüt, et kasutades päikesekaitsekreemi ei saagi pruuniks ja vajalik D-vitamiin jääb imendumata. See pole tõsi. Tegelikult annab suurema faktoriga kreem lisakaitset ja see on heleda nahaga eestlastele lausa hädavajalik. Kui kreem imendub nahka, laseb see tervislikul jumel tekkida ka seda samal ajal piisavalt kaitstes. D-vitamiini annuse kätte saamiseks piisab igapäevaselt 10-15 minuti pikkusest päikese käes viibimisest. Mitu tundi ei ole vaja end päikese käes praadida. Loomulikult tahame me kõik suvisel ajal mereranda minna ja suve nautida, aga seda tuleks teha vastutustundlikult! Tervis on kõige tähtsam! Ka valge võib olla uus pruun.

Lineashop teeb koostööd Kingitud Elu vähiravifondiga ning nende e-poest saab soetada tooteid selle fondi toetuseks. Loe täpsemalt ka teiste toetamisvõimaluste kohta siin.