Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu taunib EKRE ja Saaremaa vallavolikogu liikme Mart Saarso eilset väljaütlemist, milles ta solvas nii LGBT kui intellektipuudega inimesi.

"Homme panen isiklikult isand Saarsole kokku paki meie koguduse intellektipuudega noorte tehtud meenetest ja saadan kingituseks. Seal ei ole ühtegi labida ega kirkaga tehtud asja. Endast erinevate inimeste mõnitamine ON VASTUPIDINE sellele, mida kristlane peaks tegema," kirjutab Toompuu Twitteris.

End kristlaseks nimetav Saarso kirjutas eile Facebookis, et "kõik need perverdid, kes mahuvad lühendi "LGBT" alla, tuleb arvele võtta, kui 100% vaimsed invaliidid, millega kaasneks valimisõiguse tühistamine. Samas ei tähendaks see, et nad tööd tegema ei pea. Vaimne puue ei sega töötamist kirka ja labidaga ning ei kätke endast otsest ohtu tervele ühiskonnale. Ma mõtlen seda täiesti tõsiselt."

Ka Tallinna Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu vihjas kaudselt Saarsole, kui ta kiriku Facebooki lehel kirjutas, et risitinimene peaks väga tõsiselt järele mõtlema, kas seda, kui keel väga kiheleb kellegi kohta midagi ütlema ja kedagi hukka mõistma, on ikka mõistlik välja öelda või äkki hoiaks oma suu kinni ega kirjutaks ka mitte kommentaari. "Nii kurb, kui kommentaariumides on kommentaari alla kirjutatud "kristlane" ja üles on kirjutatud "Pane ennast põlema!" vms. Seal on ainult kaks võimalust: sa kas ei ole kristlane ja kirjutad seda, või sa oled kristlane ega kirjuta selliseid asju. Suhtu sa homodesse või kellesse tahes kuidas tahes, aga hoia oma keelt kurja rääkimast ja inimestele haiget tegemast."