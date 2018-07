Tabasime kulturismi maailmameistri Dmitri Uiba Havannas. Mitte küll päris Havannas, vaid Pauligi Havanna Street Partyl, kus oli olemas havannatamiseks kõik vajalik – vanad Ameerika autod, salsat tantsida vihtuv rahvas ning maitsvad kohvikokteilid, mida voolas kantmeetrite kaupa. Palavus oligi ainus, mille vastu isegi jahutavate kokteilidega ei saanud.

Mis aga kohvijoomisse puutub, siis on kulturismi maailmameister Dmitri Uibal oma küttesegu olemas. Muidugi ei pihi ta enda joomisharjumustest võõrastele tänaval. Et Uiba rääkima hakkaks, tuli ta esmalt üles leida. See pole õnneks keeruline, sest võib öelda, et ta on justkui mäesuurune.

„Olen pannud enne trenni kohvi sisse kookosrasva ja taluvõid, rasv annab aga omakorda energiat. Nad töötavad koos ideaalselt,“ ütleb Uiba, kes joob iga päev hommikusöögi kõrvale ühe tassitäie kohvi. „Dieedi ajal olen toidu kõrvale alati joonud kohvi, kuna mahlu ja muid suhkruid sisaldavaid jooke ei tohi juua. Kohv jälle annab hea maitse, nii et toit maitseb kohviga lõpuks paremini.“