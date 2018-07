Põllumehed on pöördunud valitsuse poole palvega kuulutada selles sektoris välja hädaolukord, kuid valitsus näitas taas üles ükskõiksust, piirdudes vaid kosmeetiliste soovitustega ja veeretades abistamise teiste institutsioonide kaela.



Valitsuse teatel ei olevat võimalik seoses põuaga põllumajandussektoris kuulutada välja hädaolukorda, kuid palub pankadel ning kokkuostjatel suhtuda põllumeeste olukorda mõistvalt.



"Olukord põllumajandussektoris on keeruline, isegi väga keeruline ja erakorraline. Juriidikast rääkides vastab tõele, et tõesti erakorralise olukorra väljakuulutamise võimalust tänane hädaolukorra seadus seoses põuaga ette ei näe," väitis peaminister Jüri Ratas, kes küll tunnistab olukorra raskust, kuid abistamiseks võimalust ei näe.

"Pöördumine on tehtud Euroopa Komisjoni poole, ma saan aru, et Komisjon on öelnud, et hetkel ei näe põua erakorralise toetuse eraldamise võimalust," märkis Ratas. See lause tõestab, et Eesti on oma suveräänsuse ja rahanduspoliitika täiesti kaotanud ning sõltub ainult Euroopa Liidu abirahadest. Räigena kõlab ka siseminister Andres Anvelti arvamus, et hädaolukorda saab välja kuulutada vaid siis, kui see ohustab inimeste elusid ja vara, kuigi põud ohustab tervet põllumajandussektorit, mis on omariikluse üheks alustalaks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) leiab, et valitsus hoidub tahtlikult probleemi lahendamisest ja jätab põllumehed omapäi. Valitsuse poolt pankadele ja kokkuostjatele tehtavad soovitused on sõna otseses mõttes vaid soovitused ega oma mingit juriidilist ega kohustuslikku jõudu, mistõttu oma huvide eest seisvad asjaosalised ei pruugi kokkulepeteni jõuda, ning kriis kogub vaid hoogu. "Katsuge ise vaadata, kuidas kokkuleppele saate," näib olevat valitsuse sõnum, leiab EKRE Jüri Ratase neljapäevast otsust hinnates. See pole riigimehelik käitumine, vaid põllumeeste hülgamine ning näitab valitsuse otsustusvõimetust ja küünilisust, leiab erakond.

"Suvesoojus ja hea rannailm on tõeline kink, kuid põllumeestele toob selline ilm vaid suuri kannatusi. Iga Eesti inimene sõltub oma riigi põllumajandusest ja täiesti lubamatu on valitsuse poolt jätta hetkel kriisis olevad põllumehed toetuseta. Praegu peaks põhiülesanne olema nendele lisatoetuse eraldamine," ütles EKRE Riigikogu saadik Jaak Madison.

EKRE nõuab, et valitsus tegeleks kiiremas korras võimaluste otsimisega põuakahjude kompenseerimiseks, sest põud ähvardab kaasa tuua põllumeeste laostumise ja pankrotilaine, mis selle sektori olulisust arvestades on ohuks Eesti omariiklusele.