Tallinnas asuva hea teeninduse ja mõnusa õhkkonnaga restoran My suhi on teinud naljaka näpuka sildil, mis annab teada, et terrass alustab palavaga ööd kell neli.

Sõnast "terrass" on jäänud kogemata üks täht lõpust puudu ja nii võib sealt naljatamisi välja lugeda, et Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras alustab kuumade ilmade saabumisel tööd alles kell neli.

Õige kah, keskpäevane kuumus ei mõju tervisele hästi ning nii tasubki alles pärastlõunal end liigutama hakata.