Stsenaristi ja lavastaja Urmas Vadi sulest pärineb telefilmi „Kohtumine tundmatuga“ stsenaarium, mis jõudis režissöör Jaak Kilmi käe all 2005. aastal ka esimest korda teleekraanile, ning mille kangelaseks sai natuke kummaliste asjaolude kokkulangemisel Mati Talvik.

„Algul ei mõelnud ma üleüldse Mati Talviku peale,“ tunnistab Urmas Vadi. „Ma ei tundnud Mati Talvikut ja polnud kordagi elus temaga juttu rääkinud. Esiotsa oli stsenaariumis lihtsalt üks eriti koba ja äpardunud inimene, kes ei saa hakkama ei enda eraelu ega tööga, aga kelle pähe maandub ühel ilusal päeval marslane, kes muudab teda täielikult. Ta muutub väga andekaks ja võimekaks ning hakkab saateid tegema. Selle tegelase nimi oli Mati Tilba. Mulle tundus, et kui ta on nii äpardunud inimene, siis tema nimi – Tilba – oleks midagi tühist või kerglast ja totakat.

Nii tekkiski mõte, et kui korraga saab sellest hädisest tüübist rahva lemmiksaatejuht, siis võiks tal olla ka parem nimi. Nii võtabki filmis Mati vend talle uueks nimeks Talvik, mille ta leidis kirjandusrühmitusse kuulunud Heiti Talviku järgi. Kirjutades tundus mulle see nimevahetus päris hea nali. Küsimus ongi nüüd selles, et kui mina mõtlesin seda must-valgel paberilehel, siis režissöör Jaak Kilmi valis peaossa Tiit Suka ja grimeerijad tegid temast otsekohe Mati Talviku koopia, mille peale Sukk hakkas kasutama ka Talviku žeste ja maneere, mida me olime tema saadetes harjunud nägema. Nii ta muutuski juba üks-üheselt Mati Talvikuks. Kuigi otseseid seoseid Mati Talvikuga ma lugu kirjutades ei näinud. Loodan, et ta ei solvunud filmi peale, ning soovin Matile häid jalutuskäike Elüüsiumi väljadel,“ ütleb Urmas Vadi.