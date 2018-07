A post shared by Sandra Vabarna (@sandravabarna) on Dec 31, 2017 at 3:06am PST

"Ps: mina teen aastaks Instagramist ja muudest sotsiaalmeedia ja online meedia kanalitest puhkuse. Vaatan, mis maailm veel pakub. Kohtume siinsamas aasta pärast," kirjutas muusik. Sellele vaatamata on naine nautinud beebiootust aktiivselt – muusikat luues ja kontserte andes. Tänavu jaanuaris sai Trad.Attack! Eesti muusikaauhindade galal aasta bändi auhinna.

Sandra ja Jalmar tutvusid Viljandi kultuuriakadeemias õppides. Nad olid koos kaks aastat, kuid läksid lahku. Ajakirjale Anne&Stiil rääkis Sandra, et midagi ei juhtunudki otseselt. “Ta oli lihtsalt nii noor mu kõrval, see ei tundunud piisav.” Jalmar oli endale aga pähe võtnud, et nad peavad taas kokku saama. Kui see mõni aasta hiljem juhtus, oli kirg paari vahel alles.

Jalmar ja Sandra Vabarna (neiupõlvenimega Sillamaa - toim.) tegid enda pikaaegse suhte ametlikuks 2016. aasta augustis.