Meelelahutaja Peeter Oja meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et 90ndate esimeses pooles Kuldse Trioga tuuritamine andis hea pildi sellest, kuidas taasiseseisvunud Eestis elu vaikselt edenes.

"1994. aastal läks Pärnus järsku kõik värviliseks ja elama. Kõike oli järsku saada. Kui praegu vaadata dokumentaalfilmi "Rodeo", siis tuleb õud peale, et oled sellises ajas elanud, aga toona oli tohutu vabanemisetunne. Lisaks mäletan 1994. aasta 31. augusti kontserti, kui Vene väed Eestist välja läksid. See oli vägev! Aga praegu seda dokumentaalfilmi vaadates on tõesti tunne, et pole võimalik, et me sellisel ajal elasime," meenutas Oja, kes lõplikult tuli Kuldsest Triost ära 1995. aastal.

Oja lauljakarjäär jätkus sooloprojektiga Bläck Rokit, mille idee käis talle välja produtsent Peeter Kaljuste ja kus heliloojateks olid Priit Pajusaar ja Glen Pilvre. Kui esimesed laulutekstid kirjutas Villu Kangur, siis ühel hetkel hakkas Oja ise laulusõnu tegema.

"Kui kirjutasin lugu "Vaata mind", siis olid mul silme ees konkreetsed inimesed. Vennikesed, kes tulevad enda arvates kõikide asjadega toime. Ma kirjutasin seda lugu stuudios. Mina, Pajusaar ja Pilvre itsitasime ja tegime ning saime loo kiiresti purki, aga õhtul helistas Pilvre, et tegelikult oleks laulule üht salmi veel vaja. Ja seda viimast salmi tegin tõesti pool päeva. Lihtsalt ei tulnud enam mitte midagi! Kolm salmi olid tulnud kümne minutiga," naeris Peeter Oja.