Eelmisel kümnendil N-Euroga välisturge vallutama siirdunud Marek Sadam tõdes Vikerraadio saates "Aeg peatub", et alustatud tee jäi pooleli rahapuuduse tõttu. "Popmuusikas on muidugi vaja head lugu, aga selles ajahetkes jäi natuke rahast puudu."

Kui Eestis tegutses N-Euro kolmeliikmelisena, siis välismaale siirdus Sadam üksi, sest bändikaaslased Kalev Tilk ja Sander Udikas olid asunud teiste tegemiste kallale. "Mänedžer Renee Meriste nägi seda, et võiks Saksamaal proovida. See oli puhtalt tema teene. Minu osa oli ainult selles, et ma olen okei artist. Käisime Saksamaal ja Austrias, lindistasime Clive Wardiga Suurbritannias ning siirdusime ka USA-sse."

Sadam meenutas, et tal õnnestus USA-s esineda ka legendaarses House of Bluesis, kuhu Eesti artistidest on pääsenud veel Vanilla Ninjast tuule tiibadesse saanud Marya Roxx ja Metsatöll. "Kõige kummalisem esinemine oli USA-s Palm Springsis ühes hispaaniakeelses klubi. Mina läksin ikka oma euromuusikaga peale ja ega keegi minust midagi aru ei saanud. Lihtsalt tajuti, et kõik on väga raju."

Marek Sadam ütles, et tema ambitsioon oli välismaal suuri tegusid teha. "Tagantjärele võiks öelda midagi tahes, aga kui inimene üritab välja minna, siis tahab ta ikka edu saavutada. Saksamaal ja Briti tantsumuusikatabelites meil mingi edu ka oli. Aga isegi selles hetkes ei saanud ma aru, et ma oleksin populaarne. Pigem tundsin rõõmu, et ärkasin kuskil Berliinis, võtsin kohvi ja et see kõik on äge," rääkis Sadam ja lisas, et eriti tulusaks välismaal käimine ei kujunenud. "Alguses pannakse sinna ikka metsikult raha sisse. Midagi me muidugi saime tagasi, aga mitte midagi sellist, et ma praegu Maseratiga ringi sõidaks."