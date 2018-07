Ansambli Meie Mees liider Aivar Riisalu meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", kuidas nad võtsid ühendust Vene estraadilegendi Juri Antonoviga, et kasutada tema megahitti "Крыша дома твоего" laulus "Kõnnin katusel", kus muuhulgas on fragmente ka Smilersi loomingust.

"Ta kirjutas meile vastu, et ma olen üle 70 aasta vana ja esimest korda küsib keegi minult mu loomingu töötluseks ametlikult luba ja pakub läbi autorikaitse ka raha. Ilmselt polnud Venemaal see süsteem toona eriti levinud. Igatahes oli see vastus meile väga emotsionaalne," meenutas Riisalu, kes tunnistas, et Meie Mehele osaks saanud kriitika on talle pisut tuska teinud.

"Ivo Linna ja Rock Hoteli kohta öeldakse õigustatult, et need on klassika. Kuigi Rock Hoteli lood on kaverid. Aga meie oleme paljude arvates mingi mõttetu kaveribänd. See on aastate jooksul natuke hinge peale jäänud," rääkis Riisalu ning tõdes, et ansambel pole ka raadiojaamade soosingut nautida saanud.