Et eestlased rahvusena püsima jääks, on meil hädavajalik tõsta iive positiivseks ja vähendada noorte väljarännet. Lastetusmaks ei puuduta rahvastiku vähenemise peamisi põhjuseid, vaid töötab mõlemale eesmärgile hoopis vastu.

Kui oled majanduslikult kindlustamata noor, kes on kahevahel, kas jääda Eestisse või minna välismaale paremat elu looma, siis vaevalt riigi poolt talle kaela väänatud maks kallutab ta kaalukausi poolele, et “oh, Eesti tundub ikka vahva koht, millega oma tulevik siduda!”.

Kui aga Eestis üles kasvanud inimene lahkub täisealiseks saades teise riiki ega naasegi enam kodumaale, siis Eestile ongi ta olnud ju ainult kuluallikas. Mõtle kõigile nendele tasuta koolilõunatele, mida tüüp sai, et siis pärast südamerahuga Austraaliasse möllama minna! Kas vääname tema vanematele ka tagantjärgi maksu peale? Puhtrahalises mõttes on ju olematu laps väiksem kulu, kui laps, kes täiskasvanuna siit putku paneb. Ehk õppis ta isegi Eesti ülikoolis ning rakendab nüüd tasuta omandatud oskusi väljaspool Eesti tööturgu?

Lastetusmaksu pooldajad õigustavad end väitega, et kuna lastetud pole riigile tulevasi maksumaksjaid juurde tootnud, siis peaksid nad ise kõrgemat maksukoormust kandma. Samas ei või sa ka lapsi saades kunagi kindel olla, et nad meie ühiskonda panustama hakkavad. Agraarühiskonnas oli lastest talutööde tegemisel juba varakult kasu. Tänapäeval on lapsed aga nii vanematele kui riigile pigem kulutus, mille nad täisealiseks saades töö ja oma laste saamisega kompenseerivad.

Need ideed on haiglased, kuid mitte haiglasemad kui lastetusmaks. Seni, kui tuhanded lapsed elavad allpool vaesuspiiri või lastekodudes, on äärmiselt vastutustundetu karistada maksuga noori, kes ei soovi säärast viletsust juurde toota. Töötame selle nimel, et muuta Eesti noortele atraktiivseks riigiks, kus nad tahavad elada ja peresid luua, ning ärme peleta neid siit mingi loogikavaba maksuga.