Demi Lovato sõbrad tahtsid, et tema üledoos jääks saladuseks – nad palusid, et kiirabi saabuks tema koju sireeni üürgamiseta.

Veebikülje TMZ.com valduses on 25aastase lauljatari majast päästeteenistusse tehtud kõne salvestis.

Seni identifitseerimata naisterahvas palub, et kiirabi ei kasutaks majale lähenedes sireeni. Dispetšer vastab aga, et see pole paraku tema teha. "See on patsiendi jaoks hädaolukord, me peame sinna võimalikult kähku jõudma," veenab ta helistajat.

Helistaja jääb rahulikuks, ent kui dispetšer nõuab temalt patsiendi vanust, ei ütle ta seda. "Meil on tõesti vaja, et keegi siia tuleks," on tema vastus.

Lovato esindaja on kinnitanud, et staar on teadvusel. Briti kõmulehe Mirror allika kinnitusel suundub Demi haiglast pääsedes võõrutusravile.